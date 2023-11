ACH HERR! Chapelle de l’Immaculée de Nantes Nantes, 15 novembre 2023, Nantes.

ACH HERR! Mercredi 15 novembre, 20h30 Chapelle de l’Immaculée de Nantes Plein Tarif 20€, Tarif réduit 15€

« Ach Herr » avec l’Ensemble Vocal Seguido est un concert qui mêle avec finesse la musique baroque sacrée et des compositions contemporaines. Sous la direction de Valérie Fayet, l’ensemble propose un programme épuré où les partitions des compositeurs luthériens se marient harmonieusement avec des compositions contemporaines, dont une création de Martin Moulin pour 8 voix et viole de gambe. Cette expérience musicale unique crée des passerelles sonores entre le baroque et les écritures d’aujourd’hui. Les sonorités résonneront à travers les piliers et les voûtes de la chapelle de l’Immaculée, rappelant l’héritage de la polyphonie.

ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO

DELPHINE LE GALL, VIOLE DE GAMBE

MICHEL BOURCIER, ORGUE

VALÉRIE FAYET, DIRECTION MUSICALE

Chapelle de l’Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes 44000 Cathédrale Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/musiquesacreecathedralenantes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 76 43 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:30:00+01:00

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:30:00+01:00

Concert Musique sacrée

Seguido