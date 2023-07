L’Art Sacré Chapelle de l’immaculee conception Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

L'Art Sacré Chapelle de l'immaculee conception Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. L'Art Sacré 16 et 17 septembre Chapelle de l'immaculee conception Entrée Libre Samedi 16 septembre :

ouverture de 14h à 18h visite libre – 15h Présentation audiovisuelle des vitraux du collatéral sud (durée : 30 mn) Dimanche 17 septembre : ouverture de 14h à 18h visite libre – 15h Présentation audiovisuelle des vitraux du collatéral sud (durée : 30 mn) – 16h concert d’orgue par Michel Bourcier, organiste titulaire de la cathédrale de Nantes (durée : 1h) Chapelle de l’immaculee conception 6, Rue Malherbe, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Pour respecter le vœu de sa femme défunte, le duc de Bretagne François II décide en 1469 de fonder cette chapelle dans le faubourg de Richebourg. Au 19e siècle, après avoir servi d’atelier de serrurerie puis de parc à fourrage, la chapelle est rachetée par le diocèse et prend le nom d’Immaculée Conception. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

