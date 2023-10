Exposition 111 des arts Chapelle de l’Hôtel Dieu Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Exposition 111 des arts Chapelle de l’Hôtel Dieu Toulouse, 9 novembre 2023, Toulouse. Exposition 111 des arts 9 – 19 novembre Chapelle de l’Hôtel Dieu Comme tous les ans Les 111 des Arts* s’installeront du 9 au 19 novembre 2023 dans la chapelle de l’Hôtel Dieu à Toulouse de 12h à 20h (Entrée gratuite).

Le principe de cette manifestation est simple : 111 artistes professionnels ou amateurs sélectionnés par un jury indépendant proposent des œuvres au format unique (20×20 cm), vendues à un prix également unique, 111 € avec cadre (92 € sans cadre) dont 30 € d’adhésion fiscalement déductibles. Sans oublier une tombola avec 2 œuvres exceptionnelles à gagner. Les gains de la vente permettront le financement de projets de recherche pour le traitement des enfants atteints de cancers, en lien avec l’Hôpital des Enfants de Toulouse. * Fondée en 2001, les 111 des Arts est une association de loi 1901 à but non lucratif gérée par des bénévoles. Chapelle de l’Hôtel Dieu 2 Rue Viguerie, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

