Nantes Chapelle de l'Hôtel Dieu Loire-Atlantique, Nantes Chapelle de l’Hôtel Dieu Chapelle de l’Hôtel Dieu Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Chapelle de l’Hôtel Dieu Chapelle de l’Hôtel Dieu, 18 septembre 2021, Nantes. Chapelle de l’Hôtel Dieu

Chapelle de l’Hôtel Dieu, le samedi 18 septembre à 14:00

Construite en 1961, la chapelle de l’Hôtel Dieu a pour vocation de tenir des offices pour les malades et leurs familles et d’orgnaiser des sépultures. Elle a obtenu le lable “Architecture contemporaine remarquable”, au même titre que l’ensemble du CHU.

Entrée libre.

Visites libres de la Chapelle de l’Hôtel Dieu. Chapelle de l’Hôtel Dieu Rue Gaston Veil Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Hôtel Dieu Adresse Rue Gaston Veil Ville Nantes lieuville Chapelle de l'Hôtel Dieu Nantes