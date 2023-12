CONCERTINO: LA FLÛTE CHARME LA HARPE Chapelle de l’hôpital Pornic, 16 mars 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

Concertino organisé par Musica Pornic..

Flûtiste virtuose, pédagogue reconnu auteur de méthodes d’apprentissage de la flûte, Phlippe Bernold associe la pure et douce sonorité de la flûte à celle de la harpe d’Anaïs Gaudemard « une experte en matière de couleurs, de dynamiques et de différenciation sonore » dans des oeuvres de Mozart, Saint Saëns et Debussy

Chapelle de l’hôpital Rue Foch

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



