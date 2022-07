Visite guidée de la chapelle Saint-Firmin de l’ancien hôpital Chapelle de l’hopital Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée de la chapelle Saint-Firmin de l'ancien hôpital
Samedi 17 septembre, 10h30
Chapelle de l'hopital

Ticket délivré sur place, préinscription conseillée : jgallet@villehonfleur.fr

Découvrez l’histoire et l’architecture de cette chapelle du XVIe siècle. Chapelle de l’hopital Place Jean de Vienne, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie Evocation de l’histoire d’un édifice religieux, essentiel à la vie de l’hôpital, et des communautés qui s’y sont succédées du 17ème siècle à la fin du 20ème siècle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:30:00+02:00

2022-09-17T11:30:00+02:00 Loïc Pilon

