Chapelle de l’Hôpital, le samedi 3 juillet à 21:00

Découverte de la riche histoire et l’architecture de la Chapelle de l’Hôpital depuis le milieu du 12ème siècle jusqu’à nos jours. Elle fut tour à tour à tour une simple **halte hospitalière des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques vers Compostelle**, une chapelle de la **Commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem**, une **église diocésaine, pendant des nombreux siècles rattachée à l’Evêché de Bordeaux** et animée par son curé, une **chapelle animée par le clergé dans un cadre paroissial local**…. Progressivement, elle retrouve **aujourd’hui toute sa place dans la communauté culturelle et religieuse locale**.

entré libre

Chapelle de l'Hôpital 1, rue de l'Eglise 33590 GRAYAN-ET-L'HOPITAL Grayan-et-l'Hôpital L'Hôpital Gironde

