Visitez la chapelle du Saint Esprit, et découvrez le vestige de l’ordre hospitalier et de sa puissance sur la ville.

Vous pourrez y voir notamment un très beau tabernacle, un ensemble de vitraux du XIXème siècle ou encore un retable montrant l’Adoration des Mages. Le mobilier, l’architecture et les sculptures y sont remarquables.

Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit 52 avenue du Président Kennedy, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/la-chapelle-de-l-hopital-du-saint-esprit/ L’hôpital du Saint-Esprit est fondé en 1237 par frère Robert, religieux de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit venu de Rome. De cette époque, il ne subsiste que le vaisseau central, sur lequel sont venues se greffer au XIVe siècle deux chapelles latérales. L’édifice subit plusieurs agrandissements, rénovations ou re-constructions. La chapelle contient deux autels en chêne polychrome doré, le tabernacle du maître-autel flanqué de petites niches contenant des statuettes, dont une religieuse de l’ordre. On peut également y découvrir plusieurs dalles funéraires et un retable fin XVe siècle-début XVIe siècle, représentant l’adoration des mages.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©MMassit