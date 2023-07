Concert de la chorale Le Lutrin Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d'Or Concert de la chorale Le Lutrin Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne Auxonne, 17 septembre 2023, Auxonne. Concert de la chorale Le Lutrin Dimanche 17 septembre, 15h00 Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne Sur inscription À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert de la chorale locale Le Lutrin, dimanche 17 septembre de 15h à 17h. Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne rue Colonel Denfert, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « adeline.dugied@ch-auxonne.fr »}] la chapelle se trouve au centre hospitalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Justine Gavignet Détails Catégories d’Évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Chapelle de l'Hôpital d'Auxonne Adresse rue Colonel Denfert, 21130 Auxonne Ville Auxonne Departement Côte-d'Or Lieu Ville Chapelle de l'Hôpital d'Auxonne Auxonne

Chapelle de l'Hôpital d'Auxonne Auxonne Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxonne/