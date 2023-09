Cet évènement est passé Venez visiter cette ancienne église ! Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Venez visiter cette ancienne église ! Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Venez visiter cette ancienne église ! Samedi 16 septembre, 15h00 Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Gratuit. Entrée libre. À 16h30, le président de l’association vous guidera à travers une visite de l’ancienne église des Carmes, Monsieur Frédéric Hubert étant en charge.

De 15h à 18h, vous êtes libre de visiter l’église des Carmes ainsi que la chapelle de l’hôpital à votre rythme. Chapelle de l’hôpital (ancienne église des Carmes) Rue Gambetta, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie L’église des Carmes, attenante aux installations du Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a été achevée en 1856. Elle fut utilisée comme chapelle par les résidents de l’hôpital. De style néo-gothique, on doit la construction de ce lieu de culte à un personnage d’exception en la personne d’Hermann Cohen, originaire d’une famille juive distinguée de Hambourg, en novembre, où il naquit en 1820. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

