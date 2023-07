Exposition dans la chapelle Chapelle de l’Ermitage Saint-Lubin-des-Joncherets, 16 septembre 2023, Saint-Lubin-des-Joncherets.

Quatre expositions sont réunies à la chappelle de l’Ermitage afin de vous faire découvrir des univers différents mais captivants :

Mme Pelletier, artisan en vitraux, nous fera une démonstration de son travail,

Mlle Cerveaux, créatrice de bandes dessinées, exposera ses œuvres (planches de BD, dessin, etc…) et nous fera entrer dans son monde de création et d’imaginaire.

Mr Vizcaïno, exposera une roulotte de sa confection, et nous parlera de sa passion,

Mr Ruffin, apiculteur, nous plongera dans le monde de ses insectes si nécessaires à notre planète, nos amies les abeilles.

Chapelle de l’Ermitage Route de l’Ermitage, 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets Saint-Lubin-des-Joncherets 28350 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 32 58 15 70

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

