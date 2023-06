Chapelle de l’Épiphanie, Paris (75) Chapelle de l’Épiphanie – Missions étrangères de Paris Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Chapelle de l’Épiphanie, Paris (75) Chapelle de l’Épiphanie – Missions étrangères de Paris Paris, 30 juin 2023, Paris. Chapelle de l’Épiphanie, Paris (75) Vendredi 30 juin, 20h00 Chapelle de l’Épiphanie – Missions étrangères de Paris Entrée gratuite sur inscription (places limitées) A l’occasion de la Nuit des Eglises, les Missions Etrangères de Paris vous invitent à un concert sur le thème du voyage, de la nature et de la contemplation donné par le Cercle Jasmin : rencontres musicales franco-chinoises. Musiciens :

Jeanne Anran (Guzheng),

Yan Li (Ehru),

Augustin de Oliveira (Violoncelle),

Arséne Min Kuang (Baryton-Basse)

et Corinne Dubois (Piano)

Le concert aura lieu à l'oratoire du jardin des Missions Etrangères (sous réserve de la météo) ou la chapelle de l'Épiphanie

Chapelle de l'Épiphanie – Missions étrangères de Paris
128 rue du Bac
75007 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:30:00+02:00

