Saint-Girons Visite commentée de l’église et de la chapelle de l’EHPAD Chapelle de l’EHPAD, 16 septembre 2023, Saint-Girons. Visite commentée de l’église et de la chapelle de l’EHPAD 16 et 17 septembre Chapelle de l’EHPAD Gratuit. Entrée libre. De préférence sur réservation. La chapelle de la maison de retraite de Saint-Girons était au XIXe siècle la chapelle de l’Hôtel Dieu. L’association Patrimoine en Couserans vous racontera l’histoire de cette chapelle, son décor somptueux et son étonnante conservation. Egalement le remarquable mobilier raconte l’histoire de ces formidables peintres itinérants italiens qui ont embelli nos églises de leur talent quand celles-ci avaient été mutilées pendant la Révolution. Chapelle de l’EHPAD 6 boulevard Noël Peyrevidal, 09200 Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie 06 17 39 14 14 https://patrimoineencouserans.wordpress.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 39 14 14 »}] Cette chapelle du XIXe siècle est un magnifique joyau avec ses peintures murales, ses peintures sur toile, ses stucs, une féerie de couleurs et un équilibre savant dû aux frères Pedoya, peintres, stucateurs d’origine italienne établis en Ariège au XIXe siècle et naturalisés Français. Un vrai bijou à découvrir ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

