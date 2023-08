Visite libre de la chapelle de l’école et collège du sacré-cœur Chapelle de l’école et collège du Sacré-Coeur Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Visite libre de la chapelle de l’école et collège du sacré-cœur Chapelle de l’école et collège du Sacré-Coeur Thonon-les-Bains, 17 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Visite libre de la chapelle de l’école et collège du sacré-cœur Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle de l’école et collège du Sacré-Coeur Ouverture de la chapelle pour une visite libre de l’intérieur de l’édifice où vous découvrirez notamment dans le chœur la peinture murale de Maurice Denis, réalisée entre 1939 et 1941, sur le thème de ‘‘ Marie médiatrice ’’. Chapelle de l’école et collège du Sacré-Coeur 1, place de Crête 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

