Mentionnée au XIIème siècle, la chapelle romane est dédiée à St Jacques et Ste Anne. Elle est contemporaine de la motte féodale. Cette motte féodale est l'une des mieux conservées du département.

Dates: 16 et 17 septembre 2023
Lieu: Chapelle de l'Ecluse et Motte Féodale, L'Ecluse, Brecé 53120, Mayenne

Cette motte féodale est l’une des mieux conservée du département. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

