Jean-Louis Paris, peintre à Baugy, exposera ses toiles dans la chapelle. Une permanence sera assurée par des bénévoles de l’association Patrimoine Balgycien18 pour vous conter l’histoire de l’édifice et vous montrer les tableaux de Monsieur Paris. Chapelle de Laverdines D43 18800 Baugy Baugy 18800 Baugy Cher Centre-Val de Loire Elle est juchée sur une petite colline d’où l’on domine le paysage environnant.

En 1870, d’après la légende, Claude Gindre fit la promesse de construire une chapelle si les Prussiens ne passaient pas la Loire. Comme ce fut le cas, en 1873, une chapelle fut construite. A l’instar de son modèle qui domine la Saône, la petite chapelle domine la vallée de la Vauvise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

