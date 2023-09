Découvrez cette chapelle du XIe siècle lors d’une visite commentée Chapelle de Las Planques Tanus Catégories d’Évènement: Tanus

Tarn Découvrez cette chapelle du XIe siècle lors d’une visite commentée Chapelle de Las Planques Tanus, 16 septembre 2023, Tanus. Découvrez cette chapelle du XIe siècle lors d’une visite commentée 16 et 17 septembre Chapelle de Las Planques Gratuit. Entrée libre. Accès par randonnée pédestre. Compter 30 min pour descendre et 45 min pour remonter au parking véhicules. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une ouverture de la chapelle de Las Planques avec diaporama, commentaires et exposition. Chapelle de Las Planques Lieu-dit La Plaine, 81190 Tanus Tanus 81190 Tarn Occitanie 06 19 23 05 20 http://www.tanus-decouverte-loisirs.com/index.php/patrimoine/chapelle-las-planques La chapelle de Las Planques est un témoignage du premier art roman méridional. Elle est bâtie sur un promontoire rocheux, dans un méandre encaissé du Viaur. La chapelle, construite entre le XIe et le XIIIe siècles, doit son nom à une passerelle qui permettait de franchir la rivière du Viaur. En occitan, « plancas » signifie les planches. Elle présente l’aspect d’une véritable forteresse, munie d’un clocher-donjon à puissants contreforts. Composée d’une nef centrale sans transept, Las Planques est pourvue de deux collatéraux que couronne à l’est une abside flanquée de deux absidioles. Son choeur est orné de peintures de la fin du XVIIe siècle. L’ensemble de l’édifice est bâti en moellons de gneiss et le décor extérieur comprend trois bandes lombardes. Accessible, depuis le parking du lieu-dit La Plaine, par un sentier de randonnée d’une longueur de 1,7 km. Le parking se trouve à 4 km de Tanus, en empruntant la route menant à Pampelonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©association Les Amis de Las Planques et du Patrimoine de Tanus Détails Catégories d’Évènement: Tanus, Tarn Autres Lieu Chapelle de Las Planques Adresse Lieu-dit La Plaine, 81190 Tanus Ville Tanus Departement Tarn Lieu Ville Chapelle de Las Planques Tanus latitude longitude 44.125439;2.284528

