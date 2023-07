Venez découvrir cette chapelle Chapelle de Las Martres Sempesserre, 16 septembre 2023, Sempesserre.

Venez découvrir cette chapelle 16 et 17 septembre Chapelle de Las Martres Gratuit. Entrée libre.

Chapelle de Las Martres 32700 Sempesserre Sempesserre 32700 Gers Occitanie 06 03 09 06 56 D’après les écrits du chanoine Dubourg, le seigneur de Las Martres, Robert d’Amblard, voyant son fief complètement ravagé par les guerres et le brigandage, résolut le 28 octobre 1482 de le doter d’un centre religieux afin de regrouper autour de l’église des manants et des brassiers pour cultiver la terre.

L’archiprêtre de Sempesserre, Jean Deorta, prend ombrage de cela. L’affaire est alors portée devant l’évêque de Lectoure, Mgr Hugues d’Espagne, qui tranche : l’église sera bien construite, un prêtre y sera nommé, mais il ne pourra toutefois pas y célébrer tous les sacrements, préservant ainsi une partie des « revenus » dus au curé de Sempesserre.

À la mort du Comte de Narbonne (successeur des d’Amblard), son épouse vendit cette propriété. Les nouveaux propriétaires ne voulant pas prendre en charge la chapelle, ils la donnèrent à la commune de Sempesserre. Las Martres fut rattaché à Sempesserre en 1823. Elle ne comptait plus, à cette époque, que 160 habitants et avait une superficie de 272 hectares.

D’après les recherches de M. Jean Henri Ducos (bulletin SAHG 2° Trimestre 2000), l’acte de 1482 fondait à la louange de la glorieuse Vierge Marie ladite chapelle ou église de « la Sainte Vierge de Las Martres ».

Mais, plus tard, il y eut un pèlerinage renommé (années 1820-1835) où l’on venait de tous les alentours lors de la fête de saint Jean-Baptiste. Les vertus curatives de la paralysie infantile attribuées au saint patron de la chapelle auraient suscité cette dévotion. Le vocable de saint Jean-Baptiste a-t-il fini par prévaloir en raison de ces pèlerinages ? Un beau sujet de recherche, sans aucun doute.

La chapelle possédait également une belle statue en bois du précurseur saint Jean-Baptiste, identifiable à l’agneau divin posé sur le livre des Écritures qu’il désignait du doigt. La statue a disparu, mais un cliché nous la restitue (archives municipales de Miradoux). Là encore, un beau sujet de recherche serait à mener.

Longtemps laissée à l’abandon, envahie par les broussailles et marquée par les épreuves du temps, elle a été rénovée il y a près de 30 ans grâce au dynamisme des nouveaux propriétaires du château, la famille Berthelot, et notamment Mme Jeanne Berthelot et son fils, tous deux très attachés à ce petit bijou du patrimoine local.

Grâce à leur travail de sauvegarde, la chapelle de Las Martres a pu être rendue au culte, et une messe y est célébrée chaque année début juillet, ainsi que la messe de la Toussaint.

Ce travail a été poursuivi par les propriétaires actuels, mais aussi grâce aux

Depuis 6 ans, à l’occasion de la journée citoyenne du printemps, le beau site de Las Martres bénéficie de gros travaux extérieurs de rafraîchissement et de nettoyage intérieur.

Lors d’une cérémonie de vœux, Monsieur le Maire, M. Philippe Blancquart, s’était engagé à réhabiliter ce magnifique patrimoine. Les travaux de rénovation de la toiture se sont déroulés en octobre 2020, avec un résultat exceptionnel.

Cela ne pouvait qu’encourager quelques Sempesserrois à créer l’Association « Les Amis de la Chapelle de Las Martres », qui a vu le jour le 01 juillet 2021, et s’est donnée pour but la préservation et le rayonnement de la chapelle.

En accord avec la mairie et le curé de Lectoure, affectataire de la chapelle, cette association présidée par Didier Delpuech compte veiller à sa sauvegarde et à sa mise en valeur, tout en conservant ce côté paisible d’un lieu de prière et de recueillement.

Les adhérents, dont une trentaine étaient présents lors de la conférence donnée fin octobre 2021 par M. Courtès, Président d’honneur de la Société Archéologique du Gers, seront associés aux choix d’actions pour cette année 2022.

En plus de la traditionnelle messe début juillet, la commémoration du 540e anniversaire de la création de cette chapelle de Las Martres sera très certainement fêtée.

©Didier Delpuech