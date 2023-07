Atelier de gravure autour des motifs végétaux de la chapelle Chapelle de l’Annonciade Martigues, 27 octobre 2023, Martigues.

Atelier de gravure autour des motifs végétaux de la chapelle Vendredi 27 octobre, 14h00 Chapelle de l’Annonciade Gratuit sur inscription

Un atelier pour découvrir la technique de la gravure sur carton de lait. Les enfants créent une composition originale inspirée des différents végétaux (feuilles d’acanthes, roses, lys, palmier, olivier) observés lors d’une courte visite ludique de la chapelle.

Gratuit

Possibilité d’amener son propre carton de lait

Inscription au 04 42 88 79 04 ou au 04 42 49 03 30

Chapelle de l'Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Jonquières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 88 79 04 Située dans le quartier de Jonquières, à l'arrière de l'église Saint Genest, la chapelle de l'Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

Horaires d’hiver (novembre-février)

* 13h30-17h30 les mercredi et vendredi

* 10h-12h et 13h30-17h30 les jeudi et samedi

Horaires d’été (mars-octobre)

* 14h-18h les mercredi et vendredi :

* 10h-12h et 14h-18h les jeudi et samedi

* 14h-18h le 1er dimanche du mois Accueil situé dans le jardin de la chapelle, côté boulevard Richaud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00

Végétaux des décors de la chapelle de l’Annonciade © AHA Martigues