Exposition « Cinés Méditerranée » de Stephan Zaubitzer. Chapelle de l’Annonciade Martigues, 17 juin 2023, Martigues.

Exposition « Cinés Méditerranée » de Stephan Zaubitzer. 17 juin – 1 octobre Chapelle de l’Annonciade Gratuit

Présentation

Pendant 20 ans, le photographe Stephan Zaubitzer a sillonné le monde en quête de salles de cinéma, en activité ou désaffectées, pour les capturer à la chambre grand format, frontalement et sans effet. En faisant l’inventaire de ces architectures régies par les lois de l’optique, il livre un témoignage sous le sceau de la mémoire.

Cinés Méditerranée se concentre sur cinq pays de la rive sud : Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Liban.

Un catalogue bilingue (français/arabe), préfacé par Alain Bergala, accompagne l’exposition.

« De la salle en plein air devenue parking du Mahraba à Tétouan, ne reste plus que le rectangle blanc peint à même le mur, le moment est proche où il n’en restera rien. Stephan Zaubitzer accomplit souvent dans ses prises de vue une des fonctions premières de son art, enregistrer ce qui est sur le point de disparaitre. » Alain Bergala

Stephan Zaubitzer est lauréat du World Press Photo en 2004 et du programme de soutien à la photographie documentaire du Centre National des Arts Plastiques en 2018.

Horaires chapelle de l’Annonciade

Mercredi et vendredi de 14h à 18h

Jeudi et Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

1er dimanche du mois de 14h à 18h

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Jonquières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 88 79 04 Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

Horaires d’hiver (novembre-février)

* 13h30-17h30 les mercredi et vendredi

* 10h-12h et 13h30-17h30 les jeudi et samedi

Horaires d’été (mars-octobre)

* 14h-18h les mercredi et vendredi :

* 10h-12h et 14h-18h les jeudi et samedi

* 14h-18h le 1er dimanche du mois Accueil situé dans le jardin de la chapelle, côté boulevard Richaud.

