FOCUS SUR LA PEINTURE BAROQUE. « L’Annonciation » de Jean Gody Chapelle de l’Annonciade, 7 février 2023, Martigues.

De février à avril, le service Art, Histoire et Archéologie propose trois visites pour découvrir trois oeuvres religieuses baroques disséminées dans les trois quartier du centre ville.

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Accueil situé dans le jardin de la chapelle, côté boulevard Richaud.

04 42 88 79 04 Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs. Horaires d’hiver (novembre-février) * 13h30-17h30 les mercredi et vendredi * 10h-12h et 13h30-17h30 les jeudi et samedi Horaires d’été (mars-octobre) * 14h-18h les mercredi et vendredi : * 10h-12h et 14h-18h les jeudi et samedi * 14h-18h le 1er dimanche du mois

Jean Gody, figure incontournable de la peinture religieuse à Martigues, aurait réalisé en 1679 un tableau pour le maître autel de la chapelle de l’Annonciade. Cette oeuvre, aujourd’hui au centre du retable, illustre un thème iconographique de prédilection à Martigues à cette période : l’Annonciation.

Durée 1h

Sans inscription

Renseignements au 04 42 49 03 30

Jean Gody (attribué à), « L’Annonciation »(détail), 1679, Chapelle des pénitents blancs de l’Annonciade