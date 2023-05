Concert du Chœur de L’Île à la chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade (jardins), 3 juin 2023, Martigues.

Concert du Chœur de L’Île à la chapelle de l’Annonciade Samedi 3 juin, 18h30 Chapelle de l’Annonciade (jardins) Gratuit, sans inscription

Le « Chœur de l’Ile » propose 11 chansons accompagnées par un piano et un violoncelle, sur le thème de la 20e édition des Rendez-vous aux jardins « les musiques du jardin ».

Jauge limitée

Renseignements au 04 42 88 79 04

Concert suivi d’un moment convivial dans les jardins de la chapelle

Chapelle de l’Annonciade (jardins) bd richaud 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442887904 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 88 79 04 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}] La chapelle de l’Annonciade a été édifiée au 17ème siècle et classée au titre des Monuments Historiques en 1910. Elle abrite un magnifique retable et des peintures murales baroques restaurées en 2015.

Le jardin de l’Annonciade conjugue histoire et nature. Alors qu’il abrite les vestiges de l’ancien rempart de la ville, il présente également une végétation méditerranéenne caractéristique : oliviers, cyprès, grenadiers, sauges etc. Investi par le service Ville d’art et d’histoire qui a fait du local adjacent son annexe, ce jardin vit au rythme de la chapelle de l’Annonciade et de ses manifestations mais accueille également de nombreux événements au cours de la saison estivale : lectures, ateliers etc. Accès par le jardin du Boulevard Richaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

Chorale à la chapelle de l’Annonciade. © 2017 AHA Martigues