Dans le cadre des 10 ans de l’association Atelier Aquarelle 31, une exposition de 60 aquarelles réalisées par les élèves de l’association est présentée à la chapelle des Cordeliers. Chapelle de l’ancien couvent des Cordeliers 13 Rue des Lois, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie Ateliers créatifs pour le jeune public.

Performances : les samedis et dimanches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T11:00:00+01:00

2022-12-19T19:00:00+01:00

