Visite libre Chapelle de l’Ancien Collège Lourdoueix-Saint-Michel Catégories d’Évènement: Indre

Lourdoueix-Saint-Michel Visite libre Chapelle de l’Ancien Collège Lourdoueix-Saint-Michel, 16 septembre 2023, Lourdoueix-Saint-Michel. Visite libre 16 et 17 septembre Chapelle de l’Ancien Collège Visite libre de la Chapelle. Chapelle de l’Ancien Collège 2 rue d’Aigurande, 36140 Lourdoueix-Saint-Michel Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire 02 54 06 34 84 https://www.lourdoueix-saint-michel.fr Chapelle de l’ancien Petit Séminaire de Lourdoueix-Saint-Michel : Le Collège (ou Petit Séminaire) de Lourdoueix-Saint-Michel, a été fondé en 1845 par Gabriel Giraudon, curé de la paroisse. Sa chapelle néo-gothique, entièrement ornée de peintures murales, fut achevée avant 1873. L’édifice est composé d’une nef unique terminée par une abside à pans coupés.

L’ensemble des bâtiments du collège et la chapelle ont été rachetés par la commune dans la seconde moitié du 20e siècle.

Les vitraux : Les onze verrières de cette chapelle ont été réalisées en 1873 par Lucien-Léopold Lobin. L’ensemble comprend trois verrières archéologiques illustrant la Vie du Christ, de la Vierge et de saint Joseph (abside), ainsi que huit verrières à personnages (nef). Entrée PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 I.Bourdaa Détails Catégories d’Évènement: Indre, Lourdoueix-Saint-Michel Autres Lieu Chapelle de l'Ancien Collège Adresse 2 rue d'Aigurande, 36140 Lourdoueix-Saint-Michel Ville Lourdoueix-Saint-Michel Departement Indre Lieu Ville Chapelle de l'Ancien Collège Lourdoueix-Saint-Michel

Chapelle de l'Ancien Collège Lourdoueix-Saint-Michel Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdoueix-saint-michel/