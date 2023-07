SAISON BARDOU – AÏSHA ORAZBAYEVA ET CÉCILE DESIER Chapelle de la Voulte Mons, 4 août 2023, Mons.

Mons,Hérault

Aïsha ORAZBAYEVA et Cécile DESIER (violons)

Bach, arrangement de Aïsha Orazbayeva de la partita en si mineur pour 2 violons – Le-clair, Marini et Telemann : pièces choisies.

Chapelle de la Voulte

Mons 34390 Hérault Occitanie



Aïsha ORAZBAYEVA and Cécile DESIER (violins)

Bach, arrangement by Aïsha Orazbayeva of the partita in B minor for 2 violins ? Le-clair, Marini and Telemann: selected pieces

Aïsha ORAZBAYEVA y Cécile DESIER (violines)

Bach, arreglo de Aïsha Orazbayeva de la partita en si menor para 2 violines ? Le-clair, Marini y Telemann: piezas seleccionadas

Aïsha ORAZBAYEVA und Cécile DESIER (Violinen)

Bach, Aïsha Orazbayevas Bearbeitung der Partita in h-Moll für 2 Violinen? Le-clair, Marini und Telemann: Ausgewählte Stücke

