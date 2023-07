Visite commentée de la Chapelle de la Visitation Chapelle de la Visitation Montluel, 16 septembre 2023, Montluel.

Visite commentée de la Chapelle de la Visitation 16 et 17 septembre Chapelle de la Visitation

Construction de style néo-byzantin, typique du XIXe siècle les bâtiments abritaient les religieuses et leurs pensionnaires. La chapelle construite en 1827 demeure un lieu de culte et la salle capitulaire a été aménagée en espace d’exposition.

Le couvent de la montée du Collège est le second de l’ordre des religieuses de la Visitation sur Montluel. Les bâtiments édifiés à partir de 1825 pour abriter les religieuses et leurs pensionnaires sont typiques du style néobyzantin qui illustrera un peu plus tard la Basilique de Fourvière.

Si le collège de jeunes filles a rapidement été fermé, les religieuses de la Visitation n’ont quitté Montluel qu’en 1990.

L’exposition présente ainsi près de 200 ans d’histoire religieuse.

Chapelle de la Visitation Montée du Collège, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

M-Art Photographie