Festival Amitiés Musicales Internationales Chapelle de la visitation, 12 mai 2023, Limoges. Festival Amitiés Musicales Internationales Vendredi 12 mai, 20h00 Chapelle de la visitation 16 € Lauréats de Concours Internationaux de Piano Grands Amateurs USA, France, Russie, Italie, Pologne.

Keng Siong Sim (piano) – USA / Singapour

Claire Meissner-Bernard (piano) – Suisse

Michaelis Stefanakis (piano) – Grèce

Sean Sutherland (piano) – Saint-Vincent et les Grenadines

Sylvain Levy (piano) – France

OEuvres de Couperin, Mozart, Schumann, Schubert, Liszt, Mendelssohn, Debussy, Granados.

Tarif unique : 16 euros.

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

