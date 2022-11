Scènes ouvertes Chapelle de la visitation Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Scènes ouvertes Chapelle de la visitation, 7 décembre 2022, Limoges. Scènes ouvertes 7 et 14 décembre Chapelle de la visitation Auditions en lien avec l’exposition Francis Chigot Chapelle de la visitation 11 rue François Chénieux Montjovis Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Auditions des élèves de la séquence approfondissement

Oeuvres musicales de la période du maître-verrier Francis Chigot (1879-1960)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:30:00+01:00

2022-12-14T19:45:00+01:00

