Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité de la ville de Bordeaux, les associations Tandis Que Nous Cousons…, Maison De La et la Pangée unissent leurs valeurs, leur créativité et leurs publics pour organiser un événement inédit.

« Des Fils et Des Mains » est un projet participatif dont l’élément central est l’organisation d’un défilé explorant les identités plurielles. Il a pour but de questionner les codes élitistes de la mode, de valoriser les vêtements du monde, les cultures et les identités de chacun.e.

Des ateliers de couture gratuits et ouverts à tous.tes sont organisés en amont de l’événement pour participer aux créations, pour proposer de nouvelles pièces et pour imaginer l’événement en collectif. L’idée est de soutenir nos humanités à travers le vêtement et les diversités culturelles, morphologiques, de genre et générationnelles dont l’habit est porteur. ​ ️‍ ​

PROCHAINS ATELIERS

– Samedi 4 novembre / 14h00-17h00 / 30 rue Armand Caduc, Bordeaux

– Samedi 11 novembre / 14h00-17h00 / Les Vivres de l’art, 4 rue Achard, Bordeaux

– Samedi 18 novembre / 14h00-17h00 / 30 rue Armand Caduc, Bordeaux

Le résultat de ces ateliers, des rencontres et des idées de chacun.e, sera présenté le samedi 25 novembre dans la sublime chapelle de la Villa COS à Saint-Genès. ⛪​

| PROGRAMME

17h00 : Ouverture des portes et du marché de créateur.ice.s

17h30 : Performance De la Saboté.e au tissu aérien

18h00 : Première partie du défilé

⛸️ 18h30 : Performance drag-roller De la Syphilis x De la Beuchaire

​⏱️ 19h00 : Entracte

19h30 : Seconde partie du défilé

​ 20h00 : Concert de DJ Koyla (Afro-House – collectif Medusyne)

22h00 : Fin de l’événement

Chapelle de la Villa Pia 52 Rue des Treuils, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

