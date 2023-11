DES FILS ET DES MAINS Chapelle de la Villa Pia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde DES FILS ET DES MAINS Chapelle de la Villa Pia Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux. DES FILS ET DES MAINS Samedi 25 novembre, 08h00 Chapelle de la Villa Pia « Des Fils et des Mains » est le résultat de plusieurs mois de création entre des passionné.e.s d’art, culture et couture. Explorant la création vestimentaire par différents prismes comme la sélection de motifs, la transmission des savoirs faire, venez découvrir à travers un défilé original, une exposition des œuvres créées. Tout cela reposant sur quatre thèmes : pluriculturel, pluri-générationnel, pluri corporel, pluri.el.le.

Organisé par la Pangée, la Maison de La et Tandis que nous cousons, en partenariat avec le Palace Hôtel. Chapelle de la Villa Pia Rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T08:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

2023-11-25T08:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Chapelle de la Villa Pia Adresse Rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Chapelle de la Villa Pia Bordeaux latitude longitude 44.828399;-0.57963

Chapelle de la Villa Pia Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/