visite libre de la chapelle de la Tulévrière Chapelle de la Tulevrière Saint-Étienne-du-Bois Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Bois

Vendée visite libre de la chapelle de la Tulévrière Chapelle de la Tulevrière Saint-Étienne-du-Bois, 15 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Bois. visite libre de la chapelle de la Tulévrière 15 – 17 septembre Chapelle de la Tulevrière Visite libre du hameau de la Tulévrière avec sa chapelle construite en pleine Terreur et dédiée aux victimes du village lors des massacres de mars 1794. Premiers vitraux qui présentent des scènes des Guerres de vendée. Trésor et objets ayant appartenus à l’abbé Ténèbre, prêtre réfractaire, de croix de Vie, réfugié à la Tulévriere de 1793 à 1795. Chapelle de la Tulevrière 85670 saint etienne du bois Saint-Étienne-du-Bois 85670 Vendée Pays de la Loire 02 51 34 52 11 Chapelle 1794 – 1836 construite pendant les guerres de Vendée par l’abbé Ténèbre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 laurent charrier Détails Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Bois, Vendée Autres Lieu Chapelle de la Tulevrière Adresse 85670 saint etienne du bois Ville Saint-Étienne-du-Bois Departement Vendée Lieu Ville Chapelle de la Tulevrière Saint-Étienne-du-Bois

Chapelle de la Tulevrière Saint-Étienne-du-Bois Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-du-bois/