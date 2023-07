Découverte de la chapelle baroque de Joux Chapelle de la Sainte Croix Passy, 17 septembre 2023, Passy.

Découverte de la chapelle baroque de Joux Dimanche 17 septembre, 09h00 Chapelle de la Sainte Croix Entrée libre

Au sein d’un hameau traditionnel de Passy, venez visiter une chapelle de style baroque, dédiée à la Sainte-Croix, Saint-Roch et Sainte-Agathe.

Fraichement restaurée, cette chapelle du XVIIème siècle abrite un retable et sa toile « La Crucifixion », tous deux inscrits au titre des monuments historiques.

Edifice-vedette de la nouvelle bande-dessinée Enquête en clair-obscur, l’Amicale de Joux vous invite à découvrir ce lieu où Artémise et Albert, héros de cette fiction, résolvent une sombre histoire de disparition au temps du Passy baroque.

Chapelle de la Sainte Croix Hameau de Joux, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.passy-mont-blanc.com Retable baroque inscrit au titre des Monuments historiques Route de Servoz / Chemin de l’école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Mairie de Passy