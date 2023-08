Visite guidée d’une chapelle du XXe siècle Chapelle de la Règle Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite guidée d’une chapelle du XXe siècle Chapelle de la Règle Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. Visite guidée d’une chapelle du XXe siècle Samedi 16 septembre, 10h00 Chapelle de la Règle Gratuit. Sur inscription. Cette chapelle du début du XXe siècle, qui ne fut jamais consacrée, est bâtie sur les vestiges de l’abbaye bénédictine de la Règle, en grande partie détruite à la Révolution. Les bâtiments qui l’entouraient au moment de cette prise de vue depuis la cathédrale, ont été rasés au cours du XXe siècle, hormis quelques-uns dévolus à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. La chapelle de la Règle sert aujourd’hui de réserve à la Bfm. Chapelle de la Règle 03 rue de la Règle, 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 96 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

