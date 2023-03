Grande Braderie de la Bfm Chapelle de la Règle Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Grande Braderie de la Bfm Chapelle de la Règle, 5 avril 2023, Limoges. Grande Braderie de la Bfm Mercredi 5 avril, 10h00 Chapelle de la Règle Accès libre La grande braderie aura lieu à la Chapelle de la Règle (1B, rue de la Règle 87000 Limoges) le mercredi 05 et le samedi 08 avril 2023.

Munissez-vous d’un sac solide et venez trouver votre bonheur au milieu des livres et des CD. Réassort en continu.

De 10 h à 18 h / entrée libre

Tarif : 2€ le kilo de livres / 1€ le CD Chapelle de la Règle 3 rue de la Règle 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

