Visite guidée de la chapelle de la Providence Chapelle de la Providence Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite guidée de la chapelle de la Providence Chapelle de la Providence Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite guidée de la chapelle de la Providence 16 et 17 septembre Chapelle de la Providence Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle de la Providence ouvre ses portes pour des visites guidées samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h et dimanche 17 septembre de 15h à 18h. Venez découvrir cette chapelle construite en 1886, dernière œuvre de frère Maur, moine bâtisseur de la Pierre-Qui-Vire. Chapelle de la Providence 26 rue Caroline Aigle, 21000 DIJON Dijon 21000 La Gare Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 41 87 34 51 Cette chapelle construite en 1886 est la dernière œuvre de frère Maur, moine bâtisseur de la Pierre-Qui-Vire. C’est un condensé des plus beaux monastères de Bourgogne. parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Jean-Louis Guérin Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Chapelle de la Providence Adresse 26 rue Caroline Aigle, 21000 DIJON Ville Dijon Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Chapelle de la Providence Dijon

Chapelle de la Providence Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/