Exposition Inner Wheel Chapelle de la Persévérance Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Exposition organisée par le club Inner Wheel de Pau au profit de l’association Autisme Pau Béarn..

2023-12-04 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Chapelle de la Persévérance Rue de Gontaut Biron

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition organized by the Pau Inner Wheel Club in aid of the Autisme Pau Béarn association.

Exposición organizada por el Club Pau Inner Wheel en beneficio de la asociación Autisme Pau Béarn.

Vom Inner Wheel Club Pau organisierte Ausstellung zu Gunsten des Vereins Autisme Pau Béarn.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Pau