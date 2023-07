Marché paysan médiéval au temps de Pierre de Neuchèze et de Charlotte de Brizay Chapelle de la Madeleine Beaumont, 17 septembre 2023, Beaumont.

Marché paysan médiéval au temps de Pierre de Neuchèze et de Charlotte de Brizay Dimanche 17 septembre, 09h00 Chapelle de la Madeleine Gratuit. Entrée libre. Restauration sur place : fouées cuites au four à pain, préfous. Sur inscription pour le plat de viande cuisiné dans la marmite et servi sur un tranchoir (nombre de places limité).

Plongez à la fin du Moyen Âge, au temps de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay. Profitez de combats de mercenaires, adoubement d’un jeune escuyer, jeux, visites guidées de la chapelle… Avec une restauration sur place.

Bien vaignier, messires et gentes dames, bien vaignier damoiselles et damoiseaux, vous découvrirez ici, en costumes inspirés de ceux de cette époque, les artisans au travail : le talemelier à son four, les tisserandes sur leurs métiers, le pannasseur fabriquant ses paniers, mais aussi le copiste initiant à la calligraphie, l’apothicaire avec ses plantes médicinales et ses épices… Vous humerez la cuisine des maîtres-queux près des marmites, les parfums des savons… Vous déambulerez aux cotés du maistre d’œuvre et découvrirez l’art des bâtisseurs, vous croiserez l’harnacheur, le tailleur de pierres, le crieur, le cabaretier, le sculpteur sur bois, le savant en comptes, les marchands et bien d’autres…

Dans une ambiance festive, de nombreux jeux tant pour adultes que pour enfants vous attendent : jeux d’adresse, de dés, de table etc.

À 11h et à 15h30, Les Compagnons de la Grand Goule feront des démonstrations d’armes dans leur camp de soldats. Ils mettront en scène les armes de combat au cours d’un spectacle créé pour vous.

Un jeune escuyer sera adoubé par son seigneur à 10h et à 16h30.

Vous pourrez aussi découvrir la chapelle de la Madeleine, sa riche ornementation et les gisants restaurés de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brizay, lors de visites guidées assurées par l’association Patrimoine Culture et Traditions à 9h, 11h30, 14h30 et 17h.

Chapelle de la Madeleine 1 rue de la Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr Beaumont 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine Cette chapelle funéraire des seigneurs de Baudiment, connue depuis le XIVe siècle, a subi une réfection à la fin du XIXe siècle. Elle est construite sur un site troglodytique. On y trouve un tombeau surmonté des gisants de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Daniel Teillay