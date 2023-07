Visite libre de la chapelle Saint-Luc de l’ancienne Léproserie Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare Duclair Catégories d’Évènement: Duclair

Seine-Maritime Visite libre de la chapelle Saint-Luc de l’ancienne Léproserie Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare Duclair, 16 septembre 2023, Duclair. Visite libre de la chapelle Saint-Luc de l’ancienne Léproserie 16 et 17 septembre Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare La chapelle de la Léproserie Saint-Lazare se situe à l’ouest de la ville, après le cimetière communal.

La léproserie de Gisors est fondée en 1210 par Jean de Gisors.

De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric) peintre monténégrin y a peint le Jugement Dernier. Approchez l’œuvre de l’artiste au travers d’une visite virtuelle à 360 degrés. Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare 18*22 route de Rouen Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie 02 32 27 60 63 https://www.ville-gisors.fr/la-leproserie La léproserie Saint-Lazare est une ancienne léproserie datant du XIII siècle située à Gisors Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare
Adresse 18*22 route de Rouen
Ville Duclair
Departement Seine-Maritime

