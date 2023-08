À la découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle Chapelle de La Grave Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse À la découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle Chapelle de La Grave Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. À la découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Chapelle de La Grave Gratuit. Entrée libre. Des médiateurs seront présents durant tout le week-end pour vous présenter la chapelle de La Grave, son histoire et son architecture.

Pour les plus jeunes, des activités seront proposées tout au long de leur visite ! Chapelle de La Grave Rue du pont Saint-Pierre, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 06 17 97 28 86 https://billetterie.monuments.toulouse.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Patrice Nin – Mairie de Toulouse Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Chapelle de La Grave Adresse Rue du pont Saint-Pierre, 31300 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Chapelle de La Grave Toulouse latitude longitude 43.598283;1.432002

Chapelle de La Grave Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/