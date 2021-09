Lusanger Chapelle de la Galotière Loire-Atlantique, Lusanger Chapelle de la Galotière Chapelle de la Galotière Lusanger Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Lusanger

Chapelle de la Galotière Chapelle de la Galotière, 18 septembre 2021, Lusanger. Chapelle de la Galotière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de la Galotière

Visite libre de cette chapelle accueillant un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical Visite libre de la Chapelle de la Galotière Chapelle de la Galotière La Galotière 44590 Lusanger Lusanger Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Lusanger Autres Lieu Chapelle de la Galotière Adresse La Galotière 44590 Lusanger Ville Lusanger lieuville Chapelle de la Galotière Lusanger