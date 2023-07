Visite commentée de la chapelle de la Croix-Bouthier Chapelle de la Croix-Bouthier Varennes-sous-Dun Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Varennes-sous-Dun Visite commentée de la chapelle de la Croix-Bouthier Chapelle de la Croix-Bouthier Varennes-sous-Dun, 16 septembre 2023, Varennes-sous-Dun. Visite commentée de la chapelle de la Croix-Bouthier 16 et 17 septembre Chapelle de la Croix-Bouthier Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Amis de la chapelle de la Croix Bouthier vous propose une visite commentée de la chapelle avec présentation d’objets précieux (possibilité de faire un don au profit de la restauration de la chapelle). Chapelle de la Croix-Bouthier 2 route de Mâcon 71800 Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 84 85 54 58 https://chapellecroixbouth.wixsite.com/cb71 La chapelle de la Croix-Bouthier a été cédée en 2015 par la famille de Noblet à la commune de Varennes-sous-Dun. Elle a bénéficié de nombreux travaux de restauration qui ont permis de sauver ce magnifique édifice. Une première chapelle a été bâtie fin XVe/début XVIe siècle. Elle a été reconstruite en 1927 par la famille de Noblet avec l’utilisation des matériaux de la première chapelle. Elle est dédiée à Notre-Dame de Pitié. La cloche datant du XVIe siècle est inscrite au titre des Monuments historiques. parking à proximité – accès de plain-pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Les Amis de la chapelle de la Croix Bouthier Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Varennes-sous-Dun Autres Lieu Chapelle de la Croix-Bouthier Adresse 2 route de Mâcon 71800 Varennes-sous-Dun Ville Varennes-sous-Dun Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Chapelle de la Croix-Bouthier Varennes-sous-Dun

Chapelle de la Croix-Bouthier Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sous-dun/