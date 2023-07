Concert de chants sacrés médiévaux (Hildegard von Bingen) Chapelle de la Cordelle Vézelay, 16 septembre 2023, Vézelay.

Concert de chants sacrés médiévaux (Hildegard von Bingen) Samedi 16 septembre, 18h00 Chapelle de la Cordelle Places limitées, nous contacter pour plus d’informations.

Les franciscains de l’ermitage de la Cordelle de Vézelay vous invitent à un concert de chants sacrés médiévaux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Maud Gnidaz, soprano, interprétra le répertoire d’Hildegard von Bingen, abbesse rhénane, grande figure de la médecine monastique mais également grande musicienne et compositrice du XIIe siècle.

Membre des Arts florissants, l’ensemble de William Christie, Maud Gnidaz s’est produite dans les plus grandes salles et festivals internationaux, au sein du chœur et à l’occasion d’interventions solistes.

Laissez-vous envoûter par cette musique sacrée dans le cadre tout à propos de la chapelle de la Cordelle édifiée en 1146.

Chapelle de la Cordelle Chemin de la Cordelle 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 33 23 69 https://franciscains.fr/cordellevezelay/ Situé sur le flanc nord de la colline de Vézelay, l'ermitage de la Cordelle abrite la chapelle Sainte-Croix construite vers 1150, commémorant la prédication de la deuxième croisade par saint Bernard. C'est en 1217 que deux disciples de François d'Assise s'installent à l'ermitage de la Cordelle (les franciscains occupèrent le lieu jusqu'à la Révolution française). Vendue comme bien national en 1791, la Cordelle fut transformée en carrière de pierre au début du XIXe siècle. Entrée dans le patrimoine de la famille des comtes de Chastellux dès l'origine, elle est rachetée par ceux-ci vers 1840. L'ancien couvent retrouva sa vocation religieuse en 1949, lorsque les franciscains y établirent un ermitage. Les frères franciscains occupent toujours la maison. à moins d'1 km de la basilique, accès par les remparts nord.

