Visite guidée/ Découverte de SolenVal et petites surprises artistiques Dimanche 17 septembre, 11h30 Chapelle de la Corbinais / Salle de spectacles SolenVal 3 représentations à 11h30, 14h30 et 16h / réservation fortement conseillée.

Visite guidée de la salle de spectacle SolenVal ainsi que trois représentations chacune du spectacle « Mini fil et talon hauts » (Cie Lewis Lewis ) et « Paul Keaton, western coquillette » (Cie Charivari).

« Paul Keaton a un objectif bien précis dans sa vie : devenir une star. Briller au grand jour en montrant au monde entier sa danse sur monocycle.

Un spectacle absurde et délicat, mélangeant clown, catapulte à chapeau, jonglerie in-extremis et équilibre. Avec douceur et élégance, ce personnage sensible nous plonge dans son univers mouvementé où les couvre-chefs prennent pas à pas le dessus sur le manipulateur. Une spirale d’imprévus se met en marche, sa veste vient subtilement l’embobiner, ses bretelles l’entortillent… »

Chapelle de la Corbinais / Salle de spectacles SolenVal 33 rue de la Madeleine, 22130, Plancoët Plancoët 22130 Côtes-d'Armor Bretagne

Chapelle néogothique des Eudistes avec un très bel ensemble de verrières, représentant les quatorze stations du chemin de croix. Elles sont réalisées par Charles Levêque, à la fin du 19e siècle. Parking « Salle de spectacles SolenVal »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Droits réservés Cie Charivari