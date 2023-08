L’Art dans les Cités : bédéastes français Chapelle de la Congrégation Josselin, 16 septembre 2023, Josselin.

L’Art dans les Cités : bédéastes français 16 et 17 septembre Chapelle de la Congrégation Pour tous, entrée libre / infos : 02 97 22 24 17 ou mairie@josselin.com

Huit auteurs et autrices de bande dessinée ont été accueillis en résidence au printemps 2021, coordonnée par l’association Petite Cité de Caractère® de Bretagne, dans plusieurs villes du réseau dont Josselin.

La commune accueille l’exposition itinérante réalisée à partir des visites, des découvertes, des rencontres faites par les 4 binômes d’artistes dans ces cadres atypiques (des anciennes villes autrefois féodales, toilières ou évêchés, implantées sur des roches fortes ou en fonds d’estuaire) et les œuvres originales sur les patrimoines architectural, naturel et immatériel des villes labellisées.

L’exposition gratuite est donc une invitation au voyage au plus près de chez soi, où habitants comme visiteurs de passage pourront (re)découvrir les lieux qui les entourent, les personnages de caractère ou la périphérie urbaine, mais encore partager une anecdote, rire ou simplement contempler…

Vernissage le vendredi 1er septembre à 18h : ouvert à tous et gratuit.

Chapelle de la Congrégation Place de la Congrégation, 56120, Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne La chapelle de la Congrégation, fut construite en 1702 par la Congrégation de la Mission, fondée par Saint-Vincent de Paul.

A cette époque, l’évêque de Saint-Malo refusa de la consacrer. En 1730, la communauté de ville voulut l’acheter pour en faire une maison de ville ; le projet n’aboutit pas. Désaffectée à la Révolution, elle a servi de grenier à grain, puis de salle de réunions publiques et de conseils, puis comme salle de classe au cours de la seconde guerre mondiale.

En 2019, elle a fait l’objet d’une restauration complète et de qualité pour devenir un édifice de prestige favorisant l’attractivité du cœur de ville.

Petites Cités de Caractère Bretagne