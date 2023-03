Rencontre avec les Métiers d’Art Josselinais Chapelle de la Congrégation Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Rencontre avec les Métiers d’Art Josselinais Chapelle de la Congrégation, 1 avril 2023, Josselin. Rencontre avec les Métiers d’Art Josselinais 1 et 2 avril Chapelle de la Congrégation Plusieurs métiers d’art de Josselin, Petite Cité de Caractère, et d’ailleurs se réunissent pour montrer leurs savoir-faire, à différentes étapes du travail de création, au sein de la Chapelle de la Congrégation : Frédérique Arnaud, céramiste, fera des démonstrations de tournage et montrera à différentes étapes la création de la terre à l’objet. Mettez vous aussi les mains dans l’argile et vivez les sensations du travail sur le tour.

Géraldine Martin, photographe, exposera son travail artistique autour des mains des artisans, celles qui expriment, aussi bien et parfois mieux qu’un portrait, la vie et le métier de leur propriétaire. Un studio de photographe éphémère offrira aux visiteurs une expérience de photographie.

Corinne Guitton, tapissière d’ameublement, exposera son travail autour du luminaire, tel que la réfection d’abat-jours anciens ou des travaux plus modernes. Un aperçu avant de se rendre dans son atelier pour la rencontrer !

Ludovic Pau-Audubert, menuisier-forgeron de Josselin, et Lionel Puget, plasticien de Lorient, qui montreront le fruit de leur collaboration et les différentes étapes de conception, du prototype à l'objet final

Chapelle de la Congrégation
Place de la Congrégation 56120 Josselin

