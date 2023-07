Conférence « Sainte Hildegarde de Bingen » Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Conférence « Sainte Hildegarde de Bingen » Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne Metz, 16 septembre 2023, Metz. Conférence « Sainte Hildegarde de Bingen » Samedi 16 septembre, 16h00 Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne Entrée libre Par Marie Reine Desmollière de l’Accademie nationale de Metz

Conférence sur cette figure importante de l’histoire du christianisme médiévale. On se réfère toujours à elle dans les domaines de la spiritualité, de la musique, de la médecine et de l’alimentation (Dès 11 ans). Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est Construite en 1848, la chapelle présente des vitraux de Maréchal et des peintures de Hussenot, ainsi que l’orgue de Sauvage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

