Moselle Visite libre des locaux de la Maison provinciale et de la chapelle de la congrégation Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne Metz, 16 septembre 2023, Metz. Visite libre des locaux de la Maison provinciale et de la chapelle de la congrégation Samedi 16 septembre, 13h30 Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne Entrée libre Découverte libre. Chapelle de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est Construite en 1848, la chapelle présente des vitraux de Maréchal et des peintures de Hussenot, ainsi que l’orgue de Sauvage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

