Duo kora guitare Samedi 2 décembre, 18h45 Chapelle de la Charité 12 €

Ces musiciens hors pair ont chacun de leur côté joué partout dans le monde et avec les plus grands artistes.

Pour la première fois, ils inventent ensemble un duo fécond et surprenant.

Et d’autant plus qu’ils installent leur dialogue en conversation aussi avec l’oeuvre si impressionnante de Catherine Arniac, à la Chapelle de la Charité: « Paysages de l’Esprit ».

Une harmonie des sens, donc.

Chapelle de la Charité Boulevard des Lices, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:45:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

