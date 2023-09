Visite guidée de la chapelle de Kilinenn (Quilinen) Chapelle de Kilinenn (Quilinen) Landrévarzec, 16 septembre 2023, Landrévarzec.

Durant ces 2 journées les visiteurs pourront visiter la chapelle, le calvaire ainsi que la fontaine en toute liberté ou suivre une des nombreuses visites guidées qui se dérouleront en continu. Ces visiteurs pourront également suivre une vidéo relatant les différentes étapes de rénovation tant de la chapelle que du calvaire.

Chapelle de Kilinenn (Quilinen) Quilinen, 29510, Landrévarzec Landrévarzec 29510 Finistère Bretagne Cette chapelle du milieu du 15e siècle comprend un bas-côté nord de trois travées et un chevet plat avec chapelle au nord. Son porche est polychrome, et ses voûtes sont en croisées d'ogives. Le clocher est du 19e siècle.

Cette chapelle à bénéficié d’une restauration complète (2013-2017) qui a permis la remise à jour de fresques murales du XVIIe.

Les baies ont été dotées de magnifiques vitraux, inspirés en partie par une description, datant de 1648, des vitraux originaux. Les nombreuses statues classées (du XVIe pour la plupart) ont été rénovées. Voûte, fresques, statues, vitraux… mais également une sculpture tricéphale, un dessin d’une roue des fortunes, une côte de baleine, de très belles sablières et, depuis 2022, une horloge du 18e siècle mais également une très belle roue à carillon… ce ne sont pas les détails intéressants qui manquent dans cette merveilleuse chapelle.

Le calvaire s’élève sur un double socle triangulaire. Au pied de la croix se trouve une Pietà. Sur les glacis du socle et les culs-de-lampe sont représentés entre autre les saintes femmes, saint Jean, une Vierge à l’Enfant. Les statues, au nombre de 48, montrent l’excellence du sculpteur dans le réalisme de ses représentations. Ce calvaire a également été entièrement restauré en 2019.

La fontaine, restaurée en 2021, est partiellement abritée sous une niche couverte d’un toit en bâtière et ouverte par une arcade en tiers-point moulurée. Un écu orne la clef de l’arcade. Une croix amortit le pignon. Au-delà du canal d’écoulement s’étend un bassin carré, bordé de dalles de granit et enclos par un muretin.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

D. Kernalegenn