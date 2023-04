Théâtre « Le dit de Tianyi » Chapelle de Kervalet, 30 avril 2023, Batz sur mer.

LE DIT DE TIANYI est un roman de François CHENG, poète, traducteur, essayiste, spécialiste des arts chinois. Lors d’un voyage dans son pays d’origine, l’auteur retrouve le peintre Tian-yi, connu autrefois, qui lui remet ses confessions écrites. L’auteur a su métamorphoser le témoignage vécu en une extraordinaire fresque romanesque, saluée par la critique et couronnée par le prix Femina 1998.

La culture et la philosophie chinoise qui sous-tendent le roman sont écrites dans une langue française fluide comme le temps, qui jamais ne commence ni ne finit, une langue particulièrement harmonieuse et poétique. La principale gageure de la performance de Loïc PICHON était de s’imprégner de cette pensée et de son phrasé si subtil, si différent, délicat et personnel afin de nous la restituer en un dire aussi authentique que celui du narrateur, double de l’auteur.

Loïc PICHON est un auteur théâtral et comédien. Après trois années de formation aux Cours Simon, il créé en 1982 la Compagnie théâtrale des Deux Albatros. Auteur et metteur en scène de théâtre, notamment « La Peste » d’Albert Camus qu’il a joué à Batz-sur-Mer en 2012 et de « Rêveries d’un potier solitaire » en 2013, il fut aussi comédien de cinéma dans de nombreux films et téléfilms, notamment dans « Des hommes et des dieux » (2010).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

